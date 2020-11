Negli anelli degli alberi possiamo trovare storie di esplosioni cosmiche vicine alla Terra

Esistono alcuni alberi millenari sul nostro pianeta gelosamente custoditi e continuamente monitorati dagli esperti. Al suo interno, queste piante potrebbero contenere alcune prove di passate esplosioni celesti (come supernovae).

Secondo diversi studi dovrebbero esserci da una a tre supernove "locali" - ovvero vicino a noi - per ogni secolo. Tuttavia, la più recente osservazione di supernova della Via Lattea registrata risale a più di 400 anni fa. Un team di esperti ha scoperto quelle che potrebbero essere impronte digitali di antiche esplosioni proprio all'interno degli anelli degli alberi risalenti a 40.000 anni fa.

Secondo i loro risultati, infatti, negli ultimi 15.000 anni potrebbero esserci state quattro supernove abbastanza vicine alla Terra da lasciare la loro firma sugli alberi. Come hanno fatto a scoprirlo? Grazie alla presenza di un isotopo radioattivo chiamato carbonio-14 che si trova sulla Terra solo in piccolissime tracce rispetto agli altri isotopi di carbonio presenti in natura.

Questo isotopo, infatti, si forma nell'alta atmosfera sotto il bombardamento dei raggi cosmici dallo spazio. Quando viene identificato un evento del genere "ci sono solo due possibilità: un brillamento solare o una supernova", afferma il geoscienziato Robert Brakenridge dell'Università del Colorado. "Penso che l'ipotesi della supernova sia stata scartata troppo rapidamente."

Così, lui e il suo team hanno stilato un elenco di supernove conosciute negli ultimi 40.000 anni e le hanno cercato all'interno degli alberi. Le otto supernove più vicine alla Terra sembrano tutte corrispondere a un picco del radiocarbonio trovato all'interno degli anelli degli alberi. Quattro di questi eventi, in particolare, si sono distinti.

In conclusione, gli anelli degli alberi potrebbero essere uno strumento eccellente per studiare la storia delle esplosioni della nostra galassia.