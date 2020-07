Gli anelli degli alberi, in Sud America, stanno raccontano di una grave anomalia

Il mondo attorno a noi potrebbe sembrare apparentemente silenzioso, ma può dirci moltissimo della sua storia passata. Gli anelli degli alberi, ad esempio, possono rivelare perfino i cambiamenti nell'umidità del suolo. Ora, gli scienziati hanno scoperto un'anomalia meteorologica evidente per la prima volta a metà del 20° secolo.

La storia sta raccontando la variabilità dell'umidità negli ultimi sei secoli. Nel frattempo, i periodi tra intensi periodi di siccità sono in aumento dagli anni '30, con una siccità ogni dieci anni misurata dagli anni '60. Ciò che gli anelli non possono dirci è la nascita di questi estremi, anche se gli esperti si stanno ingegnando per capirlo.

"Eventi idroclimatici sempre più estremi sono coerenti con gli effetti delle attività umane", afferma il paleoclimatologo Mariano Morales del National Research Council for Science and Technology in Argentina. Gli esperti hanno raccolto i dati da 286 alberi dell'Argentina, Cile, Uruguay, Paraguay, la maggior parte della Bolivia, del Brasile meridionale e del Perù.

Il Sud America ha una "acuta vulnerabilità" agli eventi climatici estremi, secondo Morales, e in effetti recenti siccità hanno portato a una situazione terribile per l'agricoltura in vaste aree del continente. Alcune parti dell'Argentina e del Cile, infatti, stanno soffrendo una delle peggiori siccità mai registrate; d'altro canto, le regioni nella parte sud-orientale del continente stanno vivendo condizioni anormalmente umide.

I ricercatori hanno identificato tre fattori chiave in gioco nelle oscillazioni degli ultimi sessanta anni circa: i cambiamenti ciclici della superficie del mare nel Pacifico e nell'Atlantico, una fascia di venti occidentali intorno all'Antartide chiamata Southern Annular Mode e il fenomeno della cella di Hadley che distribuisce aria calda e umida dall'equatore. Questi cambiamenti possono anche essere attribuiti al riscaldamento del globo.