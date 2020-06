Gli anelli di Saturno 'suonano' come una campanella

Le forze gravitazionali di Saturno spingono le onde sismiche nel suo sistema ad anello, dove la missione Cassini della NASA è stata in grado di rilevare i piccoli tremori. Questo porta gli anelli a risuonare come una sorta di "campana".

Non molto tempo dopo che la missione Cassini della NASA arrivò vicino a Saturno nel 2004, i ricercatori si resero conto che gli anelli del pianeta stavano oscillando in un modo alquanto particolare. Invece delle singole onde, l'astronave rilevò gruppi di piccole onde che potrebbero essere spiegate dalla presenza di onde gravitazionali nella parte più profonda dell'interno del pianeta.

La comprensione precedenti dei pianeti giganti del nostro sistema solare suggeriva che i loro interni fluidi caldi spingessero il calore verso l'esterno. La presenza di ingredienti pesanti come roccia e ghiaccio d'acqua - sotto l'idrogeno più leggero e l'elio - può inibire il movimento del fluido e generare onde di gravità. Nel caso di Saturno, quelle onde possono far suonare gli anelli intorno al pianeta come una campana.

"Il rilevamento delle onde di gravità interne di Saturno attraverso la sismologia degli anelli è al momento uno dei pochi elementi di prova concreta che una frazione significativa dell'interno del pianeta sia stabilmente stratificata piuttosto che convettiva" sottolinea Christopher Makovich del California Institute of Technology a Space.com. Le variazioni del campo gravitazionale generano onde che vanno a finire sugli anelli, minuscoli frammenti di roccia e ghiaccio circondano il pianeta.

Secondo Mankovich, questo fenomeno indica che esiste una fitta regione solida che costituisce circa un quarto del raggio del pianeta; un fatto in contrasto con la comprensione ricavata dal campo magnetico del pianeta, che favorisce una regione composta solo dal 5 al 10% dell'interno del pianeta. È ancora presto per spiegare questi risultati, ma esiste una possibilità che il processo che genera il campo magnetico del pianeta sia molto differente dal suo compagno gigante gassoso Giove.