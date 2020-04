Gli anelli di Urano sono diversi da qualsiasi cosa nell'Universo

Saturno è il più famoso e fotografato, ma non è l'unico pianeta a possedere degli anelli nel Sistema Solare. Urano possiede 13 anelli e gli astronomi hanno ottenuto delle immagini termiche che hanno evidenziato le loro proprietà. I ricercatori hanno scoperto che l'anello principale, l'anello epsilon, non somiglia a niente nell'Universo.

Grazie alle immagini termiche, gli astronomi sono stati in grado di determinare la temperatura degli anelli e hanno capito le proprietà dell'anello principale, confermando la sua particolarità.

Solitamente, Saturno è l'unico pianeta che viene raffigurato con gli anelli. Questo perché quelli degli altri pianeti possono essere visti solo con potenti telescopi. Il numero di cerchi può variare dai 4 di Giove alle migliaia di Saturno.

Non sappiamo molto degli anelli di Urano, perché non riflettono molta luce nel visibile e nel vicino infrarosso, le due bande utilizzate per osservare il Sistema Solare. Quando sono stati osservati con immagini termiche ci sono state delle sorprese.

Grazie a questi dati è stata misurata la temperatura, pari a 77K (-196°C) e che corrisponde alla temperatura di ebollizione dell'azoto. La superficie di Urano ha una temperatura di 47K.

Fin dal passaggio del Voyager 2, il primo ad osservarlo e a scoprirne i misteri, era stato notato che sembrava mancare qualcosa agli anelli. Gli anelli di Saturno presentano un ampia gamma di colori e materiali, dalle polveri alle rocce. Tuttavia Urano possiede della polvere tra gli anelli, mentre quest'ultimi sono composti da rocce grandi come una palla da golf.

"Qualcosa ha spinto le cose più piccole fuori. Questo è un passo in avanti nella comprensione della loro composizione e se tutti gli anelli provengono dalla stessa sorgente, o se è diversa per ogni anello," dice l'astronomo Edward Molter, dell'Università di Berkeley

Le possibili sorgenti sono impatti di asteroidi, o materiale espulso dalle lune come nel caso di Giove. La spiegazione più solida è che il materiale provenga da oggetti orbitanti distrutti dalle forze mareali. Oggi sappiamo che durante la sua nascita è avvenuto un impatto devastante.

Questo non è tutto, in accordo con i dati precedenti, la composizione degli anelli di Urano è diversa da tutti gli altri.

"Sono estremamente sottili rispetto agli anelli di Saturno. Il più largo, l'epsilon ring, varia da 20 a 100 km, mentre quelli di Saturno possono arrivare a decine di migliaia di chilometri," spiega Molter.

Nonostante queste nuove immagini, gli anelli rimangono un mistero. Nuovi indizi sono in arrivo grazie al James Webb Space Telescope, che verrà lanciato nel 2021.