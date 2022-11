Un anello gigante intorno all'edificio più alto del mondo: l'ultima idea da Dubai

A Dubai sono tante le costruzioni che mozzano il fiato, a partire dalla piscina più profonda del mondo, fino al Burj Khalifa, l'edificio più alto del nostro pianeta che svetta a un'incredibile altezza di 829,8 metri.

A rendere quest'ultima costruzione ancora più incredibile ci ha pensato lo studio di architettura sperimentale ZNera Space con il suo Downtown Circle: un edificio circolare intorno il grattacielo. Nonostante la spettacolarità di un progetto simile, praticamente e finanziariamente non è plausibile, affermano i principali architetti dello studio, Najmus Chowdry e Nils Remess.

La struttura, destinata a posarsi a 550 metri sul livello stradale, avrebbe una circonferenza di oltre tre chilometri. L'edificio adopererebbe una tecnologia che utilizza l'energia solare per convertire l'acqua in idrogeno e che può quindi alimentare l'aria condizionata e fornire energia all'edificio in modo totalmente green.

Non solo: il concept propone anche opzioni di trasporto da un'estremità all'altra, tra cui un sistema di tram elettrico capace di raggiungere velocità di 100 chilometri all'ora e infrastrutture per ospitare dei taxi volanti. Il Downtown Circle unirebbe inoltre spazio residenziale tra aree commerciali, aziendali e culturali per formare una "città autosufficiente all'interno di una città".

"Potresti raggiungere il tuo ufficio, il parco, o la tua casa in 15-20 minuti a piedi. A Dubai è difficile farlo", esordisce Remess. Insomma, come già detto si tratta solo di un'idea che difficilmente potremo vedere realizzata almeno nel prossimo futuro, ma ci mostra un possibile scorcio di quelle che saranno le città tra qualche decina di anni (forse).

Nel frattempo in Arabia Saudita sarà costruita The Line, una città da 500 miliardi di dollari che ha già mostrato il suo lato oscuro.