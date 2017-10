Angela Ahrendts nuovo CEO di Apple? Una fake news, secondo la stessa

Nel corso di un’intervista rilasciata la scorsa settimana per BuzzFeed, la Senior Vice President of Retail di Apple,, ha allontanato le indiscrezioni che la identificavano come possibile nuovo amministratore delegato della compagnia, al posto di Tim Cook.

La Ahrendts non ha esitato a bollare le indiscrezioni come “fake news”, in risposta alla domanda riguardante le dichiarazioni dell’attuale amministratore delegato.

Cook, infatti, nel corso della stessa intervista ha affermato che uno dei suoi compiti è “preparare il maggior numero di persone ad essere CEO dell’azienda, ed è quello che sto facendo”.

Le dichiarazioni avevano fatto a lungo discutere la stampa specializzata e gli utenti, al punto che molti ipotizzavano un possibile avvicendamento al vertice, che evidentemente non è destinato ad avvenire nell’immediato. Almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo, infatti, non sono arrivati segnali che portano ad una sostituzione di Cook, che si appresta a festeggiare il traguardo della capitalizzazione da 1 trilione di Dollari della compagnia.