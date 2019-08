Da Angelina Jolie a Jack Black: le maggiori celebrità approdate su YouTube

Ha recentemente fatto notizia l'arrivo di Angelina Jolie su YouTube. Infatti, la popolare attrice ha deciso di aprirsi un canale per pubblicare i suoi discorsi rivolti al pubblico. Tuttavia, si tratta solamente dell'ultima star del cinema e della televisione a rimanere affascinata dalla piattaforma di Google.

Infatti, solamente pochi mesi fa aveva fatto "discutere" la decisione del noto attore, musicista e comico statunitense Jack Black: aprire un canale di gaming su YouTube. Come dimenticare poi il mitico Will Smith, che nel suo canale YouTube seguito da milioni di persone spiega i "trucchi" dietro al lavoro di attore e pubblica dei vlog che raccontano la sua vita. Lo stesso fa Dwayne Johnson, l'indimenticabile "The Rock" della WWE, che nel suo canale si mostra spesso in palestra. Anche Ryan Reynolds, l'attore di Deadpool, non ha resistito al fascino di YouTube: nel suo canale si trova anche una bizzarra Bottle Cap Challenge con oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Tra le altre star che hanno deciso di aprirsi un canale YouTube troviamo lo chef Gordon Ramsay, il rapper Snoop Dogg (che oltre alla musica carica anche video di altro tipo, come la sua partecipazione a Chi vuol essere milionario?), l'attore Zac Efron, la "Spice Girl" Victoria Beckham e il cestista Kevin Durant. Insomma, Angelina Jolie è certamente in buona compagnia.