Un'anguilla e un airone protagonisti di uno scatto davvero inquietante

Il mondo animale sa essere davvero spietato e, senza alcun dubbio, non è fatto per i deboli di stomaco. Un fotografo amatoriale nel Delaware, infatti, ha fotografato un evento che ha dell'incredibile: il pasto di un airone che - ingoiato sano - ha squarciato lo stomaco dell'uccello per cercare di uscire. Il risultato? Uno scatto inquietante.

Il fotografo, Davis, si trovava da 68 a 91 metri di distanza dagli animali, ma era dotato di un teleobiettivo per la fotografia a lungo raggio, e così riusciva a scattare foto mentre guardava l'airone volare e vivere normalmente. "L'airone non sembrava agire in modo molto diverso", ha dichiarato il fotografo. "Era nell'acqua e volava in giro."

Solo quando Davis ha osservato meglio le sue istantanee si è reso conto della sconcertante verità, poiché prima pensava che un'anguilla avesse morso l'airone. Tuttavia, la verità è ancor più cupa e impressionante. Le foto mostrano "uno spettacolo piuttosto sorprendente", ha dichiarato John Pogonoski, ittiologo dell'Australian National Fish Collection presso il Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). "Penso che questo [evento] sia molto raro".

Lo stesso Pogonoski e i suoi colleghi hanno pubblicato uno studio sulla rivista Memoirs of the Queensland Museum sulle anguille, creature che riescono persino a scappare dalle viscere dei pesci che le predano (anche se riescono solo raramente). Purtroppo non possiamo sapere la fine della storia, poiché Davis ha scattato le foto nel 2011 (e le ha caricate sul web solo recentemente) e quando lasciò la riva, l'airone stava ancora svolazzando in giro con l'anguilla (che stanno essere davvero incredibili) ancora attaccata ad esso. Niente lieto fine, sicuramente.