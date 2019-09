Questa anguilla produce la più alta scarica elettrica naturale del mondo

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, oltre a fornire nuove informazioni sull'anguilla elettrica 250 anni dopo la sua classificazione, riporta la scoperta di una nuova specie che riesce a scaricare fino a 860 volt di corrente.

Il nuovo studio ha classificato altri due di questi animali, portando a tre il numero di specie di anguille elettriche conosciute. "L'anguilla elettrica, che può raggiungere i 2.5 metri di lunghezza, è l'unico pesce che produce una scarica così forte. Lo shock viene utilizzato per la difesa e la predazione", afferma Carlos David de Santana, ricercatore associato presso il National Museum of Natural History (NMNH) degli Stati Uniti, amministrato dallo Smithsonian Institution, e uno degli autori dell'articolo.

L'anguilla elettrica precedentemente nota alla scienza era l'Electrophorus electricus, descritta dal naturalista svedese Carl Linnaeus nel 1766. Ad aggiungersi alla lista sono l'E. varii e l'E. voltai.



Durante le misurazioni sul campo gli scienziati hanno utilizzato un voltmetro. La scarica di 860 volt è stata effettuata da un esemplare di Electrophorus voltai (il record precedente era di 650 volt). La scarica dell'anguilla, come afferma Santana, è ad alta tensione ma a basso amperaggio (circa 1 amp). Niente paura quindi, lo shock non può uccidere una persona sana.

I ricercatori inoltre, hanno trovato differenze per ogni specie trovata. "La forma del corpo non è cambiata molto durante 10 milioni di anni di evoluzione. Solo alcuni dettagli della loro morfologia esterna li distinguono e solo un'analisi morfologica e genetica è stata in grado di fare una forte distinzione tra le specie", ha spiegato infine Santana.