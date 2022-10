Anguille che vivono vicino ai festival musicali positive per MDMA e cocaina

I festival musicali all'aperto potrebbero essere responsabili della contaminazione dei fiumi locali con droghe e del disturbo di alcune anguille in via di estinzione. In questi eventi, infatti, non è rara la presenza di certe sostanze (né tantomeno la minzione all'aperto) e ciò influisce sull'ecosistema attorno.

Dopo aver raccolto dei campioni d'acqua dal fiume Whitelake dopo il Festival di Glastonbury 2019 nel Regno Unito, dai ricercatori hanno riscontrato livelli preoccupanti sia di MDMA che di cocaina. Le tracce sono risultate significativamente più alte durante il fine settimana, ovvero dopo il festival tenutosi nelle vicinanze.

Addirittura l'MDMA, comunemente nota come ecstasy, è stato rilevato a "livelli dannosi per l'ambiente", mentre i livelli di cocaina erano abbastanza alti da avere un impatto sulla popolazione locale dell'anguilla europea, una specie in diminuzione che è in grave pericolo e ad alto rischio di estinzione (la sostanza può causare danni muscolari e interrompere il loro normale ciclo di vita).

Non solo: la loro presenza potrebbe anche avere un effetto acuto sugli organismi vitali più in basso nella catena alimentare, come i minuscoli crostacei planctonici chiamati Daphnia. Dal momento che alcune droghe ricreative e i loro metaboliti vengono escreti con la pipì, e che molto spesso in questi eventi pubblici la minzione all'aperto è comune, il team suggerisce che l'urina legata allo stupefacente stia filtrando nel terreno, facendosi strada nei corsi d'acqua vicini.

Si tratta di un allarme grave quello emanato dagli scienziati, poiché è probabile che anche molti altri festival abbiano lo stesso impatto (se non molto più maggiore). Quello di Glastonbury, infatti, sebbene non fosse il più ecologico del mondo, seguiva diverse accortezze per evitare questo genere di situazioni. "Molti altri festival hanno servizi igienici peggiori e non educano i partecipanti al rispetto della zona circostante", affermano i ricercatori sulla rivista Environmental Research.

Insomma, mentre l'urina potrebbe diventare indispensabile per nutrire il mondo, meglio farla all'interno dei servizi adeguati durante eventi simili.