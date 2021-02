Da quale animale potrebbe emergere il prossimo coronavirus? Ce lo dice l'IA

L'intelligenza artificiale ci sta aiutando in molti aspetti della vita. Certo, non tutti, ma grazie all'incredibile potenza di calcolo di questi algoritmi è possibile fare delle previsioni davvero accurate di praticamente qualsiasi cosa si voglia. Per questo sono molto utili per quanto riguarda la ricerca.

Un team di scienziati ha utilizzato l'IA per capire dove potrebbe emergere il prossimo nuovo coronavirus. "Un modo in cui vengono generati questi virus è attraverso la ricombinazione tra due coronavirus esistenti, quindi due virus infettano la stessa cellula e si ricombinano in un virus 'figlia' che sarebbe un ceppo completamente nuovo", afferma il dottor Marcus Blagrove, virologo dell'Università di Liverpool, nel Regno Unito.

Il team ha "chiesto" all'algoritmo di trovare modelli biologici per prevedere i mammiferi suscettibili ai coronavirus noti, che hanno rivelato collegamenti tra 411 ceppi di coronavirus e 876 potenziali specie di mammiferi. Successivamente, gli esperti hanno individuato quelle specie in grado di ospitare più virus contemporaneamente.

Gli esperti hanno scoperto che molti più mammiferi potrebbero essere potenziali ospiti di nuovi coronavirus rispetto a quanto precedentemente dimostrato. La civetta delle palme comune e il pipistrello ferro di cavallo maggiore, ad esempio, ospitavano rispettivamente 32 e 68 diversi coronavirus.

Queste scoperte, ovviamente, non devono allarmare, ma potrebbero tornare molto utili agli esperti per tenere sotto controllo nuove possibili malattie e pandemie. "Questo non è un motivo per demonizzare queste specie", ha sottolineato il dottor Wardeh, sottolineando che la "propagazione" di virus nelle popolazioni tende ad essere collegata ad attività umane come il commercio di animali selvatici e l'agricoltura.