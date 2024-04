Questo animale ha ingannato il mondo e potrebbe ancora camminare tra noi

Le specie animali in via d'estinzione sono sempre di più e uno dei complici della decimazione è proprio l'uomo. La scienza sta aiutando a resuscitare alcuni esemplari estinti millenni fa attraverso l'estrazione del materiale genetico. Proprio grazie alla genetica potremmo aver scoperto che la Tigre di Giava non si è estinta.

La storia della Tigre di Giava è stata segnata da una triste conclusione nel 2008, anno in cui venne ufficialmente classificata come estinta. Da allora, sporadici avvistamenti non confermati hanno tenuto viva una flebile speranza, ma è solo di recente che una svolta scientifica ha offerto nuove prospettive. Nel 2019, alcuni abitanti del villaggio di Cipendeuy hanno riferito di aver avvistato un animale che le assomigliava. Oltre a questo, sono state trovate impronte e segni di artigli e da un recinto nelle vicinanze è stato raccolto un singolo pelo.

Questo, sottoposto a un'attenta analisi genetica, ha fornito indizi che lo collegano proprio alla tigre di Giava. Gli scienziati, tuttavia, sono cauti e sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per confermare definitivamente queste conclusioni. Il loro studio, pubblicato sulla rivista Oryx, mette in luce l'urgenza di proseguire con studi genetici e sul campo.

La ricerca ha analizzato il DNA mitocondriale (mtDNA), un tipo di materiale genetico trasmesso maternamente che si trova al di fuori del nucleo cellulare. Confrontando il DNA del pelo raccolto con quello di un campione museale del 1930, e utilizzando come controlli campioni di altre sottospecie di tigre e del leopardo di Giava, gli scienziati sono giunti alla conclusione preliminare che il campione appartiene effettivamente a lei.

Sono molte le specie animali che si credevano estinte ma che, con gli sforzi delle comunità locali unitamente a quelle scientifiche, si stanno riscoprendo come vive e vegete.

