Questo animale è il primo esempio di un altro mammifero che coltiva il suo cibo

Quando si parla di agricoltura gli esseri umani, a quanto pare, non sono gli unici mammiferi in grado di farla. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Current Biology gli scienziati potrebbero aver trovato un altro animale che si coltiva da solo il suo cibo.

Il Geomys pinetis, un roditore, pratica questa tecnica di coltivazione perché non si limita a raccogliere le radici di pino che crescono nelle sue tane, ma le coltiva anche (in futuro, invece, noi potremmo coltivare sotto il mare). C'è un grande dibattito tra gli scienziati, che discutono sull'argomento, ma nel nuovo studio gli esperti sottolineano diverse chiare indicazioni della gestione dei roditori sulle radici.

"Questi roditori del sud-est sono i primi agricoltori mammiferi non umani", afferma il biologo Francis Putz, dell'Università della Florida. "L'agricoltura è nota tra le specie di formiche, scarafaggi e termiti, ma non altri mammiferi." Le radici che crescono nella rete di tunnel potrebbe fornire il 20-60 percento delle calorie giornaliere.

Sottoterra, sono i rifiuti del Geomys pinetis che stimolano la crescita dei vegetali; non la forma di agricoltura più avanzata, ma qualcosa di simile a ciò che fanno gli esseri umani. "Stanno fornendo questo ambiente perfetto per far crescere le radici e fertilizzandole con i loro rifiuti", afferma la zoologa Veronica Selden, dell'Università della Florida.

Le radici che spuntano nei tunnel sono l'unica fonte di cibo che hanno i roditori e raramente interferiscono con le attività umane. A proposito, sapete invece che le api sono molto importanti per l'agricoltura? Si parla di una cifra incredibile.