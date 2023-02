Questo animale marino, che sembra un grosso spermatozoo nero, non ti farà dormire la notte

Nell’ormai lontano 2018, i ricercatori hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo più da vicino alle famose, quanto strane, anguille pellicano (Eurypharynx pelecanoides). Esse hanno le fattezze di un grande spermatozoo, infatti differiscono dalle normali anguille a causa della testa di grandi dimensioni.

Sono state avvistate a meno di 2 chilometri di profondità, nel Papahānaumokuākea Marine National Monument (Hawaii). Probabilmente, non esiste nessuno sulla faccia della terra che descriverebbe la suddetta specie come graziosa: è un serpente marino di colore nero che, all’occorrenza, si gonfia per permettere alle fauci di non lasciar scampo alla sua preda, per poi scomparire nell’oscurità marina.

Infatti, proprio per questa bocca così caratteristica, l’animale si è guadagnato la denominazione “pellicano”, in quanto questa può contenere grandi volumi d’acqua, che verrà poi espulsa tramite delle fessure branchiali accoppiate. Si ciba prettamente di piccoli crostacei ed invertebrati, i quali vanno a finire nello stomaco, anch’esso espandibile. Prima di questa osservazione datata 2018, gli esperti non hanno mai osservato così da vicino un esemplare della specie, infatti tutto quello che sapevamo era dedotto dai resti di questi ovipari depositati sul fondale marino.

Sebbene un “mostriciattolo” di colore nero lungo 75 cm possa fare impressione, l’anguilla pellicano è dotata di piccolissimi denti. La punta della coda, come molti animali che vivono negli abissi oceanici, è bioluminescente e il colore che emette è rosso, probabilmente impiegata per attirare le prede.

[Getty Images | Science Focus]