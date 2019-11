Questo animale che non si vedeva in Vietnam da 30 anni è stato nuovamente avvistato

A volte ritornano. Come nel caso di una specie molto rara di piccoli animali, simili a cervi e considerati addirittura estinti, che è stata avvistata nella giungla nord-occidentale del Vietnam per la prima volta in quasi 30 anni.

Conosciuto come tragulo, l'ultimo esemplare noto è stato registrato nel 1990, secondo uno studio pubblicato lunedì sulla rivista Nature Ecology and Evolution. La specie, Tragulus versicolor, è stata descritta per la prima volta nel 1910 sulla base di numerosi animali trovati vicino a Nha Trang (una città del Vietnam).

Senza avvistamenti confermati dal 1990, gli esperti presumevano che la specie fosse stata portata sull'orlo dell'estinzione per colpa della caccia. Tuttavia, il biologo vietnamita An Nguyen, della Global Wildlife Conservation, non si è dato per vinto e ha cercato prove dell'attuale esistenza dell'animale.

Così, collaborando insieme ai suoi colleghi, Barney Long e Andrew Tilker, gli esperti hanno installato oltre 30 telecamere nei boschi intorno a Nha Trang (le stesse "trappole" utilizzate per l'avvistamento del panda albino in Cina). "I risultati sono stati sorprendenti. Sono stato felicissimo quando abbiamo controllato le trappole e abbiamo visto le fotografie di un tragulo del Vietnam", ha dichiarato Nguyen.

"Solo perché abbiamo trovato questa specie relativamente facilmente non significa che non sia minacciata", aggiunge Tilker. Le foreste nel sud-est asiatico sono sottoposte a una grande pressione da parte delle popolazioni in crescita. Queste specie, quindi, devono essere protette, visto che l'essere umano ha già fatto diversi danni.