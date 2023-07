L'animale più pericoloso dell'Australia è davvero inaspettato: no, non è quello che credi

L'Australia è rinomata proprio per la pericolosità di alcune specie animale, presenti nel territorio. Ragni di dimensioni notevoli, serpenti velenosi e squali che nuotano indisturbati in acque salate, destano non poca preoccupazione.

Tra il 2000 e il 2010, gli animali australiani hanno causato circa 254 decessi. Considerando la pericolosità delle specie citate sopra, questi dati riportati nei database online, non stupiscono affatto.

Il numero maggiore di morti, però, non dipendono da enormi ragni che riposano attaccati ai muri, né dai rospi giganti che sono stati trovati nel territorio. Sappiamo che state pensando a quei serpenti vispi e malvagi ma no, non stiamo parlando nemmeno di loro.

Gli animali che in quegli anni hanno causato più morti, sembrerebbero essere gli innocui, dolci e intelligentissimi cavalli, seguiti dalle mucche e dai fedelissimi cani. Sappiamo che in questo momento non riuscite a credere a queste parole ma i dati confermano quanto detto.

Nel 2011 il National Coronial Information System (NCIS) australiano, ha reso pubblico un rapporto sulle tendenze e i modelli legati alle morti causate dagli animali in Australia. Sui 254 decessi, citati in precedenza, 137 pare siano causati da cavalli, mucche e cani.

I cavalli sono stati classificati come "l'animale più mortale" in Australia, registrando ben 77 decessi in 10 anni. Queste morti pare siano state causate per lo più da cadute. Le mucche, invece, sono responsabili di ben 33 decessi di cui 16 per incidenti automobilistici. I cani, invece, hanno sulla coscienza 27 vittime. Attacchi principalmente ai danni dei più piccoli e agli anziani, hanno fatto sì che questi graziosi e teneri animali, venissero inseriti nella classifica dei più letali.

Se vi state chiedendo come sia possibile, beh, sappiate che i serpenti hanno causato "solo" 14 morti, mentre i coccodrilli 9. Dunque, nella classifica occupano rispettivamente il settimo e l'ottavo posto.

Nonostante ciò, continueremo ad amare questi animali ma forse presteremo un po' più di attenzione a non farli arrabbiare troppo. A tal proposito, sapevi che al mondo è esistito un cavallo super intelligente?