Né animale né pianta: ecco a voi una stranissima forma di vita

Questa volta parliamo di qualcosa di realmente particolare che è subito finito sulla rivista Review of Palaeobotany and Palynology. Come definire infatti, un essere vivente che non è un animale, un vegetale, un batterio e nemmeno un fungo. Ecco a voi un Euglenide.

Questa volta non parleremo del primo ibrido al mondo tra cane e volpe della Pampa, ma di un gruppo di eucarioti unicellulari, in grado di ottenere l’energia vitale attraverso metodi peculiari. Si comportano infatti come una vera e propria pianta sfruttando la fotosintesi, ma allo stesso tempo sono anche in grado di "cibarsi" di altri esseri viventi.

L’importanza della scoperta diviene ancor più rilevante se si pensa che fino ad oggi, questi splendidi fossili sono stati classificati erroneamente come uova di vermi o spore di felci. Pensate infatti che nel 1962, gli scienziati (non riuscendo a classificarli correttamente) li chiamarono addirittura conchiglie Pseudoschizaea.

"La loro affinità biologica non è mai stata chiarita. In effetti, le cisti vengono comunemente menzionate nelle pubblicazioni dei colleghi, ma nessuno è riuscito a capire davvero di cosa si trattasse", afferma Andreas Koutsodendris, uno degli autori dello studio, nonché ricercatore di fossili microscopici all'Università di Heidelberg in Germania.

Oggi, il team di ricerca è riuscito finalmente a dare un nome a questi affascinanti esseri viventi. Dopo aver analizzato scrupolosamente quasi 500 fonti letterarie su fossili simili a Pseudoschizaea, i ricercatori hanno capito che in periodi di stress, questi organismi si avvolgono in una vera e propria cisti protettiva che potete osservare al seguente link, entrando in uno stato dormiente.

Ecco spiegata dunque la forma "a conchiglia" che per decenni ha tratto in inganno scienziati di tutto il mondo. Tutto ciò è stato possibile solo attraverso l’utilizzo di tecniche microscopiche avanzate.

Dopo aver dunque conosciuto il fossile killer, un’ulteriore bella notizia giunge da Fabian Weston e dal suo canale YouTube, in cui mostra per la prima volta al mondo intero l’incistamento di due euglenidi.