Questo animale riproduce alla perfezione il pianto di un bambino: è agghiacciante

Nell’immaginario collettivo il canto degli uccelli rappresenta una delle espressioni naturali più incredibili e soavi. Una moltitudine di specie è in grado di riprodurre una vasta gamma di vocalizzi. Alcune riescono anche a mimare suoni di altre specie. Presso uno zoo australiano, infatti, un uccello ha imparato ad emettere un suono agghiacciante.

L’esemplare in questione si chiama Echo ed è una Menura novaehollandiae, nota comunemente come uccello lira, un passeriforme del genere Menura(in grado di smuovere grandi quantità di terra quando si nutre), ospitato dal Taronga Zoo di Sydney in Australia.

Questa specie è in grado di imitare alla perfezione un'ampia varietà di suoni, recepiti dall’ambiente circostante e, per il noto naturalista britannico David Attenborough, si tratta di una specie dotata del canto "più elaborato, complesso e bello" tra gli appartenenti alla classe degli uccelli.

Questo esemplare specifico è in grado di riprodurre un suono familiare a tutti ma che, emesso da qualcosa di non umano, risulta alquanto agghiacciante. L’esemplare, infatti, è in grado di riprodurre il pianto di un bambino, in modo così preciso da renderlo indistinguibile da quello di un bambino vero.

Secondo gli scienziati dello zoo, il comportamento è stato manifestato per la prima volta circa un anno fa, durante la chiusura dovuta all’emergenza pandemica, e, a detta di Leanne Golebiowki, una delle coordinatrici del Taronga, è possibile "supporre che l'abbia appreso dai nostri ospiti. Ovviamente ha lavorato su questa dote durante il blocco".

L’esemplare è capace di riprodurre anche altri suoni non propriamente naturali, come quelli di un trapano elettrico e di un allarme antincendio, corredato persino dal tipico annuncio “evacuare ora”.

Da un punto di vista biologico, la siringe, l’organo che permette agli uccelli di esprimere i vocalizzi, non sembra essere molto complesso in questa specie. Ciò aumenta i dubbi sulle caratteristiche che permettono questa notevole dote di modulazione ed espressione canora dell’animale. Inoltre, i ricercatori fanno notare che, per quanto sia un comportamento associato a corteggiamento e riproduzione, le femmine della specie, in natura, lo adottano anche come meccanismo di difesa, imitando i richiami dei predatori (un altro esempio è il caratteristico "scimmiottare" il parlato umano di alcuni pappagalli e corvidi).

Questa specie è nota per emettere suoni “umani” (o da questi derivati) ma in natura non sono mai stati registrati, suggerendo che, a seconda dell’ambiente che li circonda, siano capaci di adattare il suono in modo coerente. Infine, dall’analisi del comportamento di questi uccelli, appare evidente che si tratta di un comportamento che viene imparato, affinato e trasmesso alle generazioni successive.