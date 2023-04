L'animale più strano al mondo? È un mix tra elefante, lucertola e mucca

L'irace è un piccolo mammifero peloso di cui probabilmente ignoravi l'esistenza fino ad oggi. La sua particolarità? Sembra e si comporta come cose che non è. Sembra infatti un roditore, ma è più strettamente imparentato con gli elefanti che con le marmotte solo superficialmente simili a lui.

Dopo aver visto il roditore classificato come un pesce da parte del Vaticano per centinaia di anni, iniziamo col dire che gli iraci maschi non hanno lo scroto. I loro testicoli sono infatti infilati all'interno delle cavità addominali, proprio come fanno gli elefanti maschi. Ma le improbabili similitudini non finiscono qui.

Le femmine di questo piccolo animale, hanno tre paia di capezzoli di cui un paio vicino alle ascelle, proprio come le femmine di elefante che possiedono un paio di capezzoli nella stessa identica posizione. Non ci crederete, ma i minuscoli erbivori che vivono prevalentemente in Africa, hanno anche delle zanne che si sviluppano dai loro incisivi… vi ricorda nessuno?

Continuando a scoprire il buffo mondo degli iraci, questi si nutrono di piante e hanno uno stomaco a tre camere pieno di batteri. Tutto ciò li aiuta ovviamente a digerire meglio il cibo, ma è decisamente simile allo stomaco a quattro camere di una mucca.

Come se non bastasse, non sono purtroppo molto bravi a mantenere la loro temperatura interna ragion per cui amano prendere il sole durante il giorno, proprio come una lucertola che noi tutti abbiamo invidiato almeno una volta nella vita. Ed eccoci giunti alla curiosità forse più strana di tutte.

Vivono in piccoli gruppi familiari con un solo maschio che difende il loro territorio, facilmente individuabile perché gli iraci urinano costantemente nello stesso punto. Ebbene che ci crediate o no, la loro urina ricca di carbonato di calcio che macchia di bianco le rocce, tende letteralmente a pietrificarsi, formando insieme alle sue feci, l'Hyraceum usato nella medicina tradizionale sudafricana per curare l'epilessia.

Dopo aver visto il pesce più profondo mai filmato, ci troviamo dinanzi a nuove curiosità sul magnifico mondo animale che ci dimostra per l'ennesima volta, quanto ancora ci sia da imparare su ciò che ci circonda.