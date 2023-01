Ecco l'animale teoricamente in grado di resistere a un proiettile

Se esistono insetti che riescono a sopravvivere allo schiacciamento di una macchina, perché non dovrebbero esistere animali in grado di resistere a una pallottola? Stiamo parlando dell'armadillo, dotato - almeno in teoria - di un corpo resistente ai proiettili e capace di proteggersi dagli spari. In pratica, però, è tutta un'altra storia.

La creatura in questione ha infatti un guscio esterno formato da placche ossee chiamate osteoderma e al di sotto un altro strato protettivo di cheratina, la stessa proteina che dà forma a corna e unghie. La loro fama di "animali antiproiettili" li precede, soprattutto dopo la notizia di un uomo in Texas colpito da un proiettile rimbalzante dopo aver colpito la protezione di un armadillo.

La verità è che, nonostante il guscio sia incredibilmente resistente, non è detto che l'animale sia in grado sempre di respingere i proiettili. Innanzitutto l'impatto della pallottola potrebbe comunque ucciderlo, anche se non dovesse trapanare la corazza, creando un'emorragia interna, mentre anche il calibro della bocca da fuoco giocherebbe un fattore chiave.

Inoltre, attualmente non ci sono prove della resistenza degli armadilli alle armi da fuoco. Anche nel caso verificatosi in Texas, le autorità competenti non sono riusciti a trovare l'animale, né vivo né morto, per confermare quanto affermato dalla vittima involontaria. Il suo "potere speciale" rimane però la capacità di appallottolarsi per sfuggire agli attacchi dai predatori: un'abilità molto più utile - almeno nella natura selvaggi.