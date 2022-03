L'illusione ottica che può sfatare una vecchia teoria scientifica: cosa vedi?

Le illusioni ottiche sono quanto di più divertente e semplice si possa ottenere da un'immagine opportunamente costruita, e il nostro piccolo indovinello di oggi non fa eccezione. Eccovi quindi il quesito: che animale vedete in questa foto?

Questa illusione ottica è tornata di recente ad essere virale su internet, e persino nomi importanti come Piers Morgan e J.K Rowling hanno voluto dare il loro parere sulla questione, infiammando ancora di più il dibattito.

Secondo le premesse dell'indovinello, infatti, gli animali visibili in questa immagine potrebbero essere un pesce o una sirena (ma vi assicuriamo che noi non riusciamo proprio a vedere quest'ultima). Tuttavia, in moltissimi dicono di non vedere nessuno dei due ma solo il volto di un asinello (o al massimo una foca).

Diverse branche della psicologia sembrano affermare che - a seconda di quale lobo cerebrale sia predominante - si riesca a vedere il pesce se si sfrutta maggiormente il lobo sinistro, mentre la sirena con il lobo destro. In realtà, questa credenza fa parte di una vecchia scuola di pensiero che sembra stia perdendo sempre più consensi. E questa illusione ottica lo dimostra.

Prima che venisse sfatata la teoria infatti, si pensava che chi fosse più logico e analitico sfruttasse maggiormente la zona destra del cervello, mentre i creativi e gli intuitivi usassero di più la zona sinistra. Studi recenti hanno confermato che non c'è una prova concreta che questo avvenga, dal momento che i due emisferi cerebrali sono uniti da un enorme fascio di fibre connettive, che vengono usate tutte all'unisono per la maggior parte delle attività.

Sulla faccenda è intervenuto il neuroscienziato cognitivo Christian Jarrett, che ha affermato quanto segue: "Che tu veda una sirena, un pesce, un asino o una foca - o qualcos'altro - una cosa è certa, l'immagine non dice assolutamente nulla sul fatto che tu abbia o meno cervello una dominanza di cervello destro o sinistro".

In realtà, come spesso accade in questi ambiti, non c'è mai una risposta corretta o sbagliata, ma dipende tutto dai complessi meccanismi cognitivi (e precognitivi) che il nostro cervello applica durante la visualizzazione dell'immagine. Qualunque animale vediate, dunque, è una risposta esatta, nonostante alcune forme siano più difficili di altre da scovare.

L'immagine è nata per uno scopo di pura ricerca scientifica (senza valutazioni positive o negative), come riportato in questo studio del 2006.

