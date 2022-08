Il primo animale che vedi in questa illusione ottica ti dirà se sei creativo o logico

Di illusioni ottiche ce ne sono davvero di ogni tipo: da quelle che misurano la propria intelligenza, la profondità di campo del nostro occhio e quelle che ci dicono molto sulla nostra personalità. La verifica visiva di oggi rientra proprio in questa ultima categoria. Sei una persona logica o creativa? Scoprilo con questo test ottico!

Guarda l'immagine qui sotto e ragiona: cosa hai visto per prima? Sì, lo sappiamo, è un po’ confusionale l’oggetto arancione sullo sfondo (e la qualità dell’immagine non aiuta molto), ma siamo sicuri che hai qualche idea. Allora, quale animale hai visto per prima? Lo scoiattolo o il cigno?

Coloro che hanno individuato il cigno per primi, hanno il lato destro dominante. La maggior parte delle tue attività ruota attorno all'emisfero destro del tuo cervello. Significa che hai talento in moltissime cose e la creatività è la tua più grande forza. Quindi, concentrati su ciò che ti permette di esprimere meglio questa tua qualità. Sicuramente eccellerai perché hai un talento innato per pensare fuori dagli schemi. Inoltre, hai una personalità vivace e complessa.

Coloro che hanno individuato lo scoiattolo, hanno il lato sinistro dominante. Sei determinato a conquistare la vita con il tuo pensiero logico e analitico. Sei praticamente la persona da chiamare per risolvere un problema! La creatività non è sicuramente il tuo forte. Le capacità di analisi e argomentazione fanno di te un fine comunicatore, non a caso, tutti pendono dalle tue labbra quando si tratta di dare pareri oggettivi.

