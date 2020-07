Quale animale vedi in questa immagine di una semplice nebulosa?

Questa è un'immagine della Nebulosa della Carena, in cui è possibile osservare solamente polvere, gas ionizzati e stelle. Tuttavia, molti ci vedono la forma di qualche animale. Nulla di grave, si tratta solo della pareidolia, la tendenza degli esseri umani a interpretare degli stimoli casuali come oggetti familiari.

È anche per questo che le persone a volte percepiscono un sorriso in una nuvola che passa o in un'immagine senza alcun senso. La Nebulosa della Carena è un oggetto celeste posto nel cuore della Via Lattea, proprio nella costellazione della Carena, e ha dimensioni che raggiungono i 260 anni luce (nulla a che vedere con il Muro del Polo Sud).

L'immagine, infatti, non ha alcuna forma e rappresenta un ammasso disordinato di polvere e gas. Tuttavia, entra in gioco la pareidolia per colpa di due parti del cervello: l'area fusiforme facciale, una regione del sistema visivo del cervello che si attiva specificamente in risposta a un volto; allo stesso tempo si attiva la circonvoluzione frontale inferiore, che indica al sistema visivo la stranezza e cerca di riconoscere l'oggetto.

I ricercatori non hanno ancora capito i meccanismi che trasformano grovigli casuali in profili umani, animali o cose. Ovviamente, non tutti hanno lo stesso "grado di pareidolia". Alcune persone, infatti, potrebbero non vederli affatto. Detto questo, facciamo un piccolo gioco: quale animale vedete nell'immagine allegata a questa notizia? Scrivetelo qui sotto nei commenti!