Questo animale può far ricrescere i suoi arti e finalmente sappiamo come

Le stupefacenti capacità rigenerative dell'axolotl (chiamato anche assolotto) affascinano da tempo gli scienziati. Questa piccola salamandra è infatti in grado di far ricrescere quasi ogni organo, oltre ai propri arti - un meccanismo che forse potremmo presto usare per curare le ferite negli umani.

Un gruppo di ricercatori della Stanford Medicine ha fatto un importante passo in avanti nello studio e nella comprensione del modo in cui le abilità dell'axolotl lo separano da qualunque altro animale.

Come hanno scoperto infatti, queste creature possiedono una versione ultrasensibile della molecola mTOR, che funge da vero e proprio interruttore per la produzione di proteine. In modo analogo al conservare cibo per momenti di scarsità, le cellule degli axolotl conservano molecole di RNA messaggero, che contengono le istruzioni genetiche necessarie per la creazione delle proteine. In pratica, la combinazione di questi due elementi è ciò che permette alla creatura di creare velocemente nuovi tessuti in seguito ad una lesione.

"Fino ad ora è stato difficile individuare un cambiamento specifico di una molecola che fosse cruciale per il potenziale rigenerativo," ha affermato la genetista Maria Barna. "Abbiamo fatto progressi significativi per capire come manipolare la molecola mTOR ed incrementare la rigenerazione negli umani."

Un lungo ed attento studio è ciò che ha permesso al team di ricercatori di svelare i misteri dietro alla sorprendente capacità degli axolotl di far ricrescere intere parti del corpo - dalla coda, agli arti e persino il cuore. Un "superpotere", spiegano i ricercatori, presente solo in queste creature ed altre salamandre imparentate.

Osservando la molecola mTOR in altri mammiferi, il team ha infatti scoperto che questa si attiva solo quando c'è un surplus di nutrienti. La domanda che si pongono ora è se sia possibile stimolare la molecola per migliorare la rigenerazione dei tessuti negli umani e forse riparare gli organi danneggiati.