Gli animali si abbracciano l'un l'altro? Ecco cosa dice la scienza!

Abbiamo scoperto che anche gli animali sono capaci di ridere, mentre gli attacchi di cuori, almeno nel mondo animale, sono davvero rari. Un'altra domanda è in attesa di ricevere una risposta: ci sono altre specie che si abbracciano come fanno gli umani? Le scimmie sicuramente sì, ma non solo.

Un esempio di quanto detto è dato dai bonobo (Pan paniscus) che, secondo quanto afferma Zanna Clay, psicologa comparativa e dello sviluppo e primatologa presso la Durham University nel Regno Unito, il comportamento è più comune nel santuario della Repubblica Democratica del Congo - in cui si trovano gli esemplari che sono stati sconvolti dalla caccia - di quanto non sarebbe in natura.

Questo comportamento, secondo quanto afferma Clay, ha probabilmente radici nel comportamento materno delle femmine di bonobo che, come gli esseri umani con un pargolo, cullano i loro bambini quando sono piccoli. Gli abbracci sono più comuni nei giovani e in genere si verifica dopo che un bonobo ha sperimentato conflitti o stress.

Le prove indicano la probabilità che l'abbraccio rassicuri questi primati; anche gli scimpanzé (Pan troglodytes), parenti stretti dei bonobo, si abbracciano. Altre specie, come le scimmie Ateles, utilizzano l'abbraccio non per riprendersi dal conflitto ma piuttosto per prevenirlo. In una ricerca, i ricercatori hanno scoperto che questi primati si avvicinano e si abbracciano di più in scenari in cui le tensioni minacciano di sfociare in un conflitto.

Nelle altre specie oltre i primati, invece? Nelle scimmie è facile capire un abbraccio grazie alle braccia, ma anche gli altri animali sperimentano qualcosa di simile agli abbracci: i cavalli si puliscono a vicenda e gli studi rivelano che questa attività riduce la loro frequenza cardiaca, un segno distintivo di comfort e calma; i leoni si strofinano la testa e il muso a vicenda, cosa che si ritiene aumenti le loro connessioni sociali.

Sono state osservate centinaia di specie che si "abbracciano" tra loro fornendo conforto e calore. Questo gesto, quindi, sembra essere un segno universale di "pace e amore".