Gli animali hanno a loro volta dei loro animali da compagnia? La risposta vi sorprenderà

Esistono animali che sembrano adottare membri di altre specie, come Koko, il gorilla famoso per aver avuto un gattino come compagno, queste situazioni sono spesso il risultato dell'intervento umano... ma ci sono casi dove ciò avviene naturalmente e senza la nostra interferenza?

Harold Herzog, professore emerito alla Western Carolina University, sottolinea che questi casi avvengono principalmente in ambienti controllati come parchi faunistici, case o laboratori.

Nella letteratura scientifica, ci sono pochissimi esempi documentati di relazioni interspecie formatesi in natura. Tra questi, troviamo un delfino che ha adottato un cucciolo di una balena (lo stesso è stato visto con le orche), un leone che ha adottato un cucciolo di leopardo e scimmie cappuccine che hanno adottato un marmosetto. Questi rari casi suggeriscono che l'adozione di "animali domestici" in natura sia estremamente rara.

Per comprendere perché gli umani tengono animali domestici, Beth Daly, professore associato di antrozoologia all'Università di Windsor, propone quattro teorie principali: segnalare la propria idoneità come compagno, imparare a prendersi cura dei propri figli, combattere la solitudine e avere una presenza positiva nella propria vita. Tuttavia, Herzog e Daly concordano sul fatto che gli animali domestici non sono necessariamente benefici per tutti, poiché possono anche portare a problemi e disagi.

Herzog sostiene che ciò che distingue gli umani nel tenere animali domestici è la nostra capacità cognitiva di affezionarci a loro e riconoscere che sono esseri con una mente propria. Inoltre, la cultura umana gioca un ruolo significativo nella diffusione della pratica di tenere animali domestici. Insomma, mentre molti animali hanno bisogno di prendersi cura dei loro piccoli e possono beneficiare della compagnia, sembra che solo gli umani abbiano sviluppato la pratica di tenere animali domestici in senso tradizionale.

La ricerca è ancora "work in progress" e, poiché esistono specie che mostrano il lutto, è probabile che ce ne siano altre capaci di dimostrare affetto ad altre creature.