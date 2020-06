Gli animali capaci di capire l'aritmetica potrebbero capire anche il linguaggio umano

Molti tipi di uccelli, soprattutto i pappagalli, sono in grado di emettere rumori che assomigliano a delle parole della nostra lingua, anche i gorilla e gli scimpanzé sanno comunicare utilizzando la lingua dei segni. Ciò indica che, come gli umani, anche questi animali sono capaci di sofisticati processi mentali?

Secondo molti studiosi della cognizione animale, per comprendere il significato di una parola è necessario comprendere sia il significato di molte altre parole sia le connessioni esistenti tra quelle parole. In una recente ricerca, gli esperti sostengono che testare le capacità aritmetiche di un animale può fornirci delle informazioni sulla loro capacità di comprensione.

Piccolo excursus: alla fine del 1800, il matematico e filosofo tedesco Gottlob Frege cercò di dimostrare che l'aritmetica fosse una scienza oggettiva. Molti filosofi e matematici dell'epoca pensavano che l'aritmetica fosse semplicemente un artefatto della psicologia umana. In The Foundations of Arithmetic, quindi, Frege inizia il suo studio analizzando logicamente i numeri. La chiave di questa indagine, per l'uomo, era capire cosa serve per rispondere alla domanda "Quanti?".

Se viene dato un mazzo di carte a qualcuno e gli si chiede "Quanti?" senza specificare ciò che si vuole contare, sarebbe difficile capire quale tipo di risposta si sta cercando. Che cosa si sta chiedendo? Quanti mazzi di carte? Quante carte prendere? Quanti modi per dividere il mazzo? Se si chiede, invece, "Quanti semi ci sono?", rispondendo "quattro" si sta dimostrando non solo di poter contare, ma di capire l'esistenza dell'oggetto. Frege pensava che l'applicazione delle etichette numeriche dipendesse dalla capacità di comprendere la connessione tra ciò che viene contato e l'esistenza di quest'ultimi.

Tornando ad oggi: se gli animali sono in grado di rispondere correttamente in modo affidabile alla domanda "Quanti?" potrebbero dimostrare che comprendono la connessione tra la quantità numerica e gli oggetti. Ad esempio, i pappagalli grigi africani sono creature che dimostrano una vasta gamma di capacità aritmetiche, così come afferma la ricercatrice Irene Pepperberg con i suoi soggetti Alex e Griffin.

Per testare le capacità aritmetiche di Alex, Pepperberg gli ha mostrato una serie di oggetti su un vassoio, chiedendo "Quanti?" per ciascuno degli oggetti. Chiedendo "Quanti quadrati ci sono" Alex è stato in grado di fornire in modo affidabile la risposta per importi fino a sei. Se il vassoio conteneva diverse quantità di oggetti colorati, inclusi cinque oggetti rossi, e ad Alex veniva chiesto: "Di che colore sono" Alex è stato in grado di rispondere correttamente dicendo "rosso".

Mentre i risultati di Pepperberg sono impressionanti, sono tutt'altro che unici. Le capacità numeriche sono state identificate in molte specie diverse, in particolare negli scimpanzé. Ciò ci dimostra che questi animali non ripetono le parole a caso, ma capiscono quello che vedono, comprendendolo. Una questione che sarà - sicuramente - dibattuta ancora in futuro.