Anche gli animali sono capaci di ridere? O si tratta di un'esclusiva umana?

Da qualsiasi parte del mondo o di qualsiasi etnia, la risata degli esseri umani è inconfondibile. Ridere insieme, infatti, è un modo importante per le persone di connettersi e legarsi. Viene da pensare: anche gli animali ridono? E se sì, per quale motivo lo fanno? Certamente non per una battuta divertente.

Molti animali producono suoni durante il gioco che sono unici per quel tipo di interazione sociale; i ricercatori considerano tali vocalizzazioni uno stretto analogo della risata umana. In un uno studio (pubblicato il 19 aprile sulla rivista Bioacoustics), infatti, i ricercatori hanno identificato 65 specie che "ridevano" durante il gioco. La maggior parte erano mammiferi, ma c'erano anche alcune specie di uccelli.

A cosa serve questa vocalizzazione? Sempre secondo gli scienziati, potrebbe essere utilizzata per impedire che le interazioni aumentino e diventino aggressive o dannose. Nella documentazione scientifica sono riportati dozzine di esempi di segnalazioni di gioco vocale "in tutta la letteratura sui mammiferi, specialmente tra primati, roditori, carnivori sociali e in misura minore mammiferi marini", scrivono gli esperti nello studio.

La maggior parte delle specie di primati (scimpanzé, gorilla, scimmie e babbuini) hanno mostrato risatine, schiocchi di labbra e grugniti accompagnati da trilli e strilli. Perfino due specie di uccelli, la gazza australiana (Gymnorhina tibicen) e il pappagallo kea (Nestor notabilis), hanno mostrato vocalizzazioni durante il gioco.

In animali come pesci, anfibi e rettili, invece, questo tipo di "risata" non è stata notata. "È davvero affascinante che così tanti animali abbiano una funzione simile di vocalizzazione durante il gioco", ha dichiarato l'autrice principale dello studio Sasha Winkler, dottoranda in antropologia biologica presso l'Università della California, a Los Angeles. "Ma abbiamo queste parti uniche della risata umana che sono anche un'area importante per lo studio futuro".

