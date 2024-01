Tutti gli animali hanno cicli di 24 ore, ma questa creatura distrugge questa regola

In un sorprendente studio condotto dall'Università della California, Davis, è stato scoperto che il grande coleottero nero (Holotrichia parallela), una specie di scarabeo, segue un ritmo interno che si ripete ogni 48 ore invece del tipico ciclo circadiano di 24 ore.

Il coleottero, noto per essere un grave parassita agricolo in Asia, ha un ciclo di accoppiamento bi-notturno (ogni due notti), durante il quale le femmine emergono dal suolo per attirare i maschi con feromoni seducenti. I maschi rispondono a questo richiamo con precisione, secondo lo studio condotto dal biologo cellulare Yinliang Wang dell'Accademia Cinese delle Scienze Agrarie e dai suoi colleghi.

Il team di ricerca ha identificato i recettori dei feromoni sessuali del coleottero e ha monitorato la loro attività attraverso prodotti molecolari e un elettroantennogramma, che misura la risposta delle antenne del coleottero. I risultati hanno rivelato che i recettori rispondevano sia ai singoli feromoni che alla loro combinazione, mostrando lo stesso modello bi-notturno sia nei segnali chimici che elettrici.

Ciò che rende questo ritmo circabidiano particolarmente affascinante è che i cicli biologici di solito si allineano con segnali ambientali esterni come luce o temperatura. Tuttavia, non esistono cicli naturali noti che aderiscano a un periodo di 48 ore. La ricerca suggerisce che la luce ha ancora un ruolo da giocare, poiché la rimozione dei lobi ottici disincronizza i coleotteri, indicando un meccanismo per il raddoppio dei cicli orologici nel circuito tra le cellule dell'orologio e i neuroni di comando comportamentale.

