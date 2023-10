Molti animali come gatti e cani brillano sotto luce UV, ma il perché è un mistero

Una scoperta sorprendente sta emergendo: molti di questi animali, compresi quelli che amiamo e conosciamo, come i gatti, brillano in modo fluorescente sotto la luce ultravioletta (UV). Questo fenomeno, noto come fluorescenza, è stato recentemente osservato in una varietà di creature, tra cui il curioso ornitorinco.

Una ricerca pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science ha rivelato che la fluorescenza è estremamente comune tra i mammiferi, con quasi ogni specie esaminata che mostra una qualche forma di questo brillante fenomeno. Ma cosa causa esattamente questa luminosità? Gli scienziati hanno esaminato la fluorescenza per determinare se fosse un fenomeno naturale o causato da metodi di conservazione nei campioni di museo.

Hanno scoperto che sia i campioni conservati che quelli congelati mostravano fluorescenza, indicando che si tratta di un vero e proprio fenomeno biologico. Inoltre, gli animali notturni tendevano ad avere una fluorescenza più marcata, suggerendo che possa avere un ruolo nella loro ecologia. Tuttavia, la vera funzione biologica di questa fluorescenza rimane un mistero. Potrebbe semplicemente essere una caratteristica accidentale dei peli non pigmentati o potrebbe avere un ruolo nella comunicazione visiva tra gli animali, migliorando la loro visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Mentre la ricerca continua per svelare il mistero dietro questa luminosità, una cosa è certa: il mondo dei mammiferi è molto più brillante di quanto avremmo mai immaginato. E mentre gli scienziati cercano di capire il motivo dietro questo fenomeno, noi possiamo solo meravigliarci di fronte alla straordinaria diversità e complessità del regno animale.