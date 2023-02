Molti animali, come l'ornitorinco, si sono evoluti eliminando lo stomaco

Lo scienziato Ed Yong, attivo sui magazine di National Geographic, ha affermato che lo stomaco è un organo presente sul nostro pianeta da circa 450 milioni di anni; ma non tutte le specie hanno ereditato questo impianto, eliminando totalmente l’informazione genetica che codifica per esso.

Quali sono questi animali? Beh, secondo gli scienziati dell’Università di Porto, sono gli ornitorinchi, gli echidna spinosi e circa il 25% delle specie di pesci. Essi verterebbero in uno stato involutivo definito pre-stomaco. La funzione principale dell’organo è quello di scomporre il cibo ed esso si è evoluto in modo tale da elaborare blocchi di proteine più grandi. Ecco come Yong ha giustificato questa trasformazione:

“Sappiamo che gli animali evolvono insiemi molto diversi di geni del pepsinogeno, per far fronte alle proteine ​​nelle loro diete specifiche. Forse gli antenati delle specie senza stomaco sono passati a una dieta diversa che ha reso questi enzimi privi di valore. Nel corso del tempo, hanno sviluppato mutazioni debilitanti e alla fine sono state perse. I pepsinogeni funzionano meglio in ambienti acidi, quindi se scompaiono, non hai più bisogno di una camera acida. Le pompe gastriche hanno bisogno di una buona dose di energia per mantenere lo stomaco acido, quindi se non sono più necessarie, alla fine anche loro andrebbero perse”.

Ad eccezione del pesce palla, i ricercatori hanno riscontrato la totale assenza dei geni che codificano per lo stomaco all’interno del DNA delle specie animali poc’anzi citate. In parole povere, questi non sono più in grado, nemmeno tra un milione di anni, di sviluppare un organo del genere, in quanto non hanno più le istruzioni genetiche per farlo.