'Anche gli animali devono avere diritto di voto', ecco la proposta rivoluzionaria

Un recente studio ha proposto un'idea rivoluzionaria: concedere agli animali il diritto di voto su questioni che li riguardano direttamente. Tale idea, che potrebbe sembrare bizzarra a prima vista, è stata avanzata dallo studioso Ioan-Radu Motoarcă, che suggerisce di estendere i diritti democratici a "certe categorie" di animali.

L'idea si basa sul principio che tutti coloro che sono influenzati dalle decisioni di un governo dovrebbero avere il diritto di partecipare al processo politico.

La proposta non implica che gli animali si mettano in fila alle urne, ma piuttosto che rappresentanti umani nominati votino per loro. Il concetto non è del tutto nuovo, poiché alcuni governi permettono già a rappresentanti di difendere i diritti legali degli animali, e in alcuni casi, gli animali sono stati nominati come querelanti in cause legali negli Stati Uniti.

Ad esempio, nel 2018, la Animal Legal Defense Fund ha presentato una causa a nome di un cavallo di 8 anni chiamato Justice, cercando di recuperare i costi medici e il risarcimento dal suo proprietario per negligenza criminale.

Secondo Motoarcă, il voto degli animali sarebbe limitato a questioni che li riguardano direttamente, come le dimensioni obbligatorie delle gabbie per i polli negli allevamenti industriali. Questa discussione si basa sul principio degli "interessi colpiti", che afferma che tutti coloro che sono influenzati dalle decisioni di un governo dovrebbero avere il diritto di partecipare al processo politico.

Sebbene la proposta richiederebbe un'estesa revisione legale e non sia prevista una sua attuazione immediata, il documento dello studioso offre spunti di riflessione intriganti in un anno che vedrà quasi certamente importanti sconvolgimenti politici. La ricerca, pubblicata sulla rivista Analysis, suggerisce che "non c'è modo di dimostrare in modo soddisfacente che estendere il diritto di voto agli animali avrebbe esiti elettorali peggiori dello status quo".

D'altronde, in California le api sono state considerate dei pesci per la loro difesa.