Questi animali sono disgustosi ma sono anche gli eroi che non ti aspetti

La storia delle sanguisughe in medicina è lunga e variegata, spaziando dall'antico metodo del salasso fino alle più moderne sale operatorie. Oggi, specie come l'Hirudo verbana, vengono prescritte dai medici per trattamenti post-chirurgici specifici, grazie alla loro capacità unica di drenare il sangue in eccesso.

Un esempio del loro impiego si trova nei delicati interventi di reinnesto di arti, dove le arterie trapiantate possono riempire rapidamente il tessuto di sangue. Senza un adeguato drenaggio il materiale ematico stagnante può causare danni irreversibili. Qui entrano in scena le sanguisughe, capaci di alleggerire questa congestione. Utilizzando le loro bocche dotate di tre mascelle e centinaia di denti, incidono delicatamente il tessuto, avviando un processo di drenaggio indolore e mirato, impossibile da replicare con la stessa precisione attraverso metodi artificiali (anche se la tecnologia sta facendo passi da gigante in campo medico).

La saliva delle sanguisughe gioca un ruolo cruciale in questo processo, grazie alla presenza dell'hirudina (da qui il nome scientifico) un potente anticoagulante che permette al sangue di fluire liberamente per ore dopo il distacco del parassita. Questa proprietà è particolarmente vantaggiosa nei giorni successivi all'intervento, mantenendo l'area operata libera da congestioni fino alla formazione di nuovi vasi sanguigni.

Al di là del loro impiego pratico, rappresentano un esempio di biodiversità applicata alla medicina. Per quanto brutte, la loro anatomia sorprendente include una pluralità di organi come i 32 cervelli e 10 stomaci, 5 paia di occhi e 4 mascelle oltre che una capacità di crescita fino a dieci volte il loro volume originale dopo essersi cibate.

Nonostante la percezione popolare possa ancora vederle come reliquie mediche del passato, la pratica dimostra che la loro efficacia in determinate condizioni chirurgiche è insostituibile. Pensate quanto sarebbe utile per effettuare operazioni nello spazio usando questi orribili ma utili animali.