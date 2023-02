Gli animali domestici sono un elisir di eterna giovinezza: Siete d'accordo?

Come sarebbe una vita senza di loro? Per molti, gli animali domestici sono veri compagni di vita, con cui instaurare un legame indissolubile che spesso supera anche quello familiare. Senza dubbio l'amore riversato da entrambe le parti fa bene all'animo, ma non solo, poiché la loro presenza fedele può essere davvero un elisir di eterna giovinezza.

I ricercatori dell'Università del South Australia sono talmente convinti di quanto gli animali possano arricchire la vita di una persona, soprattutto se anziana, da richiedere ufficialmente al governo federale australiano di imporre un sostegno finanziario per l'impiego di animali domestici nelle strutture assistenziali, in modo tale da aiutare a migliorare la salute mentale ed il benessere di migliaia di residenti.

La dott.ssa Janette Young, ricercatrice presso l'UniSA e responsabile del progetto, sostiene infatti che non è più possibile sottovalutare i benefici per la salute delle relazioni uomo-animale, in particolare per le persone fragili ed in età avanzata.

"Il bello degli animali domestici è che possono aiutarci a sentirci più felici e più sani. E possono farlo in diversi modi: li portiamo a fare passeggiate e giochiamo con loro, così ci aiutano a rimanere attivi; li nutriamo e ci prendiamo cura di loro, quindi ci danno uno scopo; ma soprattutto, sono sempre lì per donarci amore e compagnia incondizionati", ha affermato la dottoressa.

"Purtroppo, uno dei problemi più subdoli dell'invecchiamento è proprio la privazione del contatto con il prossimo, e gli animali domestici, che sono sempre pronti a coccolare e donare affetto, possono fare davvero la differenza per quelle persone rimaste sole. Soprattutto per gli anziani nei centri assistenziali, che hanno bisogno (e meritano) un ambiente sano e positivo", ha aggiunto l'autrice.

Il team della dott.sa Young ha quindi lavorato sui modi in cui le persone in età avanzata possano mantenere relazioni uomo-animale man mano che invecchiano, studiando ad esempio il legame che instaurano i gatti che vivono in strutture residenziali.

"Vivendo con i residenti, i gatti aiuterebbero ad alleviare la solitudine dei residenti, oltre ad alleviare lo stress, l'ansia e la depressione. Accarezzandoli, parlandoci, prendendosene cura ed amandoli, fornirebbero quel speciale senso di compagnia tale da garantire agli anziani una vita più sana e serena", ha spiegato la Young.

Voi cosa ne pensate? Avete la sensazione che i vostri compagni pelosetti vi allunghino la vita?

Rimanendo in tema, sapete che, secondo una ricerca delle Università di York e Lincoln, gli animali domestici sono diventati più affettuosi durante la pandemia? D'altronde, sappiamo come il rapporto con gli animali domestici è cambiato nel tempo.