Quali animali 'erediteranno' l'intelligenza dell'uomo alla scomparsa della razza umana?

Tra le innumerevoli specie che hanno calpestato la Terra, gli esseri umani sono tra le più strabilianti. Esseri la cui evoluzione riserva continue sorprese, come dimostra la nuova specie umana dell'Homo bodoensis. Ma, qualora gli esseri umani dovessero estinguersi, quali animali potrebbero sviluppare un’intelligenza affine e prenderne il posto?

Nell’immaginario collettivo, l'ordine che potrebbe “sostituire” gli esseri umani sono i primati. A questo punto, i cinefili tra voi avranno pensato al “Pianeta delle scimmie” e, in effetti, potrebbe sembrare.

Primati come scimpanzé e bonobo sono i nostri parenti più prossimi e già oggi, in una misura primitiva, presentano una forma di proto-società, nelle quali gli individui interagiscono in maniera complessa. Queste specie sono dotate di pollici opponibili e di una capacità di manipolare gli oggetti molto accentuata.

Immaginando la fine degli esseri umani ad opera di cataclismi o per l’aggravarsi delle condizioni climatiche globali, è necessario considerare che i nostri “cugini” primati condividerebbero una sorte affine, sparendo con molta probabilità anch’essi.

Il prossimo candidato a sostituire l'uomo potrebbe essere un dinosauro. Un momento, ma i dinosauri non si estinsero milioni di anni fa? Eppure alcuni di questi vivono ancora tra noi. Si tratta dei dinosauri aviani, meglio noti come uccelli. Secondo uno studio è proprio grazie al loro cervello che gli uccelli hanno scampato l’estinzione.

Le doti intellettive degli uccelli sono indiscusse, come dimostrano ricerche effettuate sui corvi. Alcune specie di uccelli, inoltre, sono in grado di utilizzare gli arti inferiori e i becchi per modificare e modellare oggetti, oltre alla possibilità di imparare a modulare il canto per riprodurre suoni, imparare svariate parole del linguaggio umano e fare calcoli basilari. Da non dimenticare sono le spiccate doti sociali di alcune specie di uccelli.

Valicando il limite dei vertebrati, troviamo uno degli animali più intelligenti del pianeta, ovvero il polpo. Questo cefalopode possiede notevoli doti cognitive. Può imparare a distinguere fra oggetti reali e virtuali, può modificare il proprio ambiente per aumentarne la “vivibilità”, come dimostra l’attitudine ad eliminare alghe od oggetti indesiderati nei pressi del rifugio o, nell’eventualità, proteggerlo con barricate fatte di conchiglie. A sugellare le innumerevoli doti troviamo anche la capacità di vivere in comunità.

Jennifer Mather, studiosa di cefalopodi presso l'Università canadese di Lethbridge, crede che sia molto improbabile che i polpi possano effettuare tale transizione terrestre e “sostituire l’essere umano” come creatura più intelligente. La ricercatrice, per tale ruolo, sembra optare per insetti sociali, come formiche e termiti, grazie anche alle loro doti di resistenza ambientale.

E sono proprio gli insetti gli ultimi candidati a ricoprire il ruolo di creature più intelligenti alla scomparsa dell’uomo. Si tratta di animali comparsi circa 480 milioni di anni fa e si sono evoluti, nel corso del tempo, per occupare le più svariate nicchie ecologiche. Volano, nuotano, scavano, e alcune specie, come formiche e termiti, sono organizzate in efficienti sistemi di colonie assimilabili a complesse “città sotterranee”. Le formiche hanno mostrato un'attitudine alla coltivazione di funghi e le termiti sono capaci di comunicare mediante vibrazioni a lunghe distanze.

Ovviamente questo discorso è puramente teorico e speculativo, poiché prevedere con accuratezza fenomeni così complessi e lontani nel tempo risulta virtualmente impossibile, data la natura delle dinamiche evolutive. Così come è difficile prevedere se tra migliaia o milioni di anni una specie potrebbe sviluppare un’intelligenza comparabile a quella umana, impegnandosi a progredire e a costruire una società simile alla nostra.

Dougal Dixon, geologo e autore del libro speculativo "After Man: A Zoology of the Future" rispetto a questa remota eventualità afferma "Non credo che la natura commetterà questo errore due volte".