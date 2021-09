Gli animali fanno esercizio fisico? La risposta della scienza

Gli esseri umani praticano esercizio fisico, ovvero l'attività fisica che va oltre il livello base della disciplina, per i motivi più disparati. Alcuni lo fanno per mantenere un bell'aspetto, altri per migliorare la propria salute, altri semplicemente per hobby! Ma per gli animali come funziona?

Come anche alla domanda "quanto caffè serve per uccidere un uomo?", la risposta è davvero complessa perché per gli animali è difficile comprendere se un determinato comportamento è volontario o fa semplicemente parte del suo istinto. Gli animali tendono a muoversi, correre, saltare o volare, ma questo fa spesso parte del loro istinto.

Ad esempio i cuccioli di lupo si divertono a combattere, inseguire o fare scherzetti (come imboscate) agli altri cuccioli, questo inevitabilmente migliora le loro capacità di caccia e combattimento. Lo stesso accade quando una persona si iscrive in palestra o inizia a praticare una disciplina, le sue abilità migliorano. I due casi però non sono uguali perché i lupi non stanno facendo esercizio.

Il discorso diventa ancora più complesso se consideriamo le differenze fisiche degli animali. Tempo fa uno studio condotto sui criceti domestici ha rivelato che queste creaturine traggono grande piacere dal correre sulla ruota. Si tengono in forma e felici!

Al contrario alcuni animali si mettono in forma semplicemente.. mangiando (gelosi, eh?). Esatto, le oche facciabianca sviluppano dei cuori e dei muscoli più forti e grandi restando seduti e mangiando. Anche gli orsi polari dopo il letargo diventano più forti. Persino i pinguini che dopo essersi presi cura delle proprie uova perdono massa muscolare, non hanno alcun problema a tornare subito dopo in mare per cacciare pesci.

Secondo parte della comunità scientifica gli animali non solo non fanno esercizio fisico volontariamente ma sembrerebbe anche parecchio improduttivo per loro. Ebbene sì, gli animali preferiscono utilizzare le proprie energie per prendersi cura della propria prole, piuttosto che per allenarsi.

Il mondo degli animali è incredibilmente vario e interessante, oltre che spesso misterioso. Per fortuna a domande come "perché gli animali velenosi non vengono uccisi dalle proprie tossine?" o "quali sono gli animali più intelligenti della terra?" esistono delle risposte.