Ci sono animali giganti che dobbiamo ancora scoprire? La risposta vi stupirà

Esistono e sono senza dubbio esistite creature gigantesche sul nostro pianeta, ma ne dobbiamo scoprire ancora? L'ultima è stata identificata nel 2020, quando i ricercatori rivelarono in un canyon di acque profonde al largo dell'Australia un sifonoforo lungo circa 45 metri.

Una scoperta sicuramente incredibile, che fa sorgere una domanda: il sifonoforo lo abbiamo scoperto solo due anni fa, potremmo non esserci accorti di qualche altra creatura colossale? Molto probabilmente sì. Il motivo è semplice: gli scienziati stanno ancora imparando a conoscere la vita sulla Terra e non conoscono per nulla tutti gli animali che esistono.

I sifonofori vivono tra 700 a 1.000 metri sotto la superficie. Questo gruppo di specie è composto da molti animali più piccoli chiamati zooidi, che si collegano per formare una lunga colonia simile a un corallo ma che nuota liberamente nell'oceano; molto probabilmente ci saranno altre creature nell'oceano da scoprire.

Inoltre, dobbiamo ancora portare alla luce gli animali più grandi che una volta popolavano le nostre lande: i dinosauri. Il più grande di questi "giganti" era sicuramente il titanosauro, un erbivoro gigante dal collo lungo dalle stesse dimensioni di sei o sette elefanti africani completamente cresciuti. Gli esperti pensano che ci saranno scoperte ancora più massicce dei titanosauri.

Gli scienziati non hanno una dimensione massima teorica per un animale terrestre, ma dovremmo teoricamente esserci vicini... chissà se una scoperta ci stupirà ancora in futuro!