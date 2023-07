Uno degli animali più grandi sulla Terra ha battuto un nuovo record

Le balene della Groenlandia potrebbero detenere il record per la gestazione più lunga tra i mammiferi, sfidando l'elefante africano, noto per la sua gestazione di 22 mesi. Questa scoperta sorprendente emerge da un recente studio che ha monitorato le variazioni ormonali in un gruppo di queste creature.

Quest'ultime sono abitano le fredde acque dell'Artico, mostrano picchi di progesterone che durano fino a due anni. Il progesterone, un ormone chiave nel processo di gestazione, è solitamente più alto durante la gravidanza. Tuttavia, la questione se questi picchi ormonali siano effettivamente indicativi di una gravidanza prolungata rimane aperta.

Tra le dieci femmine monitorate nello studio, sette adulti hanno mostrato livelli elevati di progesterone per un periodo di tempo sorprendentemente lungo. Prima si pensava che questo periodo durasse 14 mesi, ma è possibile che le balene non siano effettivamente incinte per tutto questo tempo, ma che stiano utilizzando tattiche fisiologiche per crescere la prole migliore nel momento migliore.

Altre ipotesi includono periodi estrali con progesterone elevato o l'implantazione ritardata. Questo adattamento potrebbe migliorare la forma fisica delle femmine per le condizioni artiche, dove l'ambiente può essere imprevedibile. Sono una specie poliandrica, il che significa che le creature di sesso femminile si accoppiano con molti maschi in una singola stagione riproduttiva, quindi rilasciare più uova potrebbe dare loro opzioni migliore per tramandare ottimi geni.