Gli animali che hanno ispirato il mito delle sirene dichiarate estinte in Cina

Secondo quanto riportato da una ricerca condotta dalla Zoological Society of London (ZSL), i dugonghi sono stati dichiarati funzionalmente estinti in Cina, dove si sta abbattendo una delle ondate di caldo più mostruose della storia. Il numero delle "mucche di mare" - così chiamate queste creature - sono in calo verticale dagli anni '70.

"Abbiamo raccolto informazioni preziose che in precedenza non erano disponibili per effettuare valutazioni basate sull'evidenza dello stato dei dugonghi nella regione", ha affermato Heidi Ma, ricercatrice post-dottorato presso l'Istituto di zoologia della ZSL, in una dichiarazione pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science.

I ricercatori non hanno trovato prove recenti di dugonghi nelle acque cinesi che un tempo erano la loro casa, mentre non esiste nessun avvistamento nell'oceano dal 2008. "La probabile scomparsa del dugongo in Cina è una perdita devastante", ha affermato il coautore dello studio, il professor Samuel Turvey. "La loro assenza non solo avrà un effetto a catena sulla funzione dell'ecosistema, ma fungerà anche da campanello d'allarme."

Il dugongo (Dugong dugon) è un mammifero marino che ha perfino ispirato il mito della sirena. Sappiamo che marinai e pirati durante i loro viaggi raccontavano di essere stati ammaliati dalla presenza di queste creature mitologiche, ma sembra più probabile che gli uomini di mare siano rimasti impressionati dalla "bellezza" di dugonghi e lamantini... probabile visto che scambiavano i peni di balene per mostri marini.

Purtroppo i dugonghi in futuro non potranno più far parte di una storia, perché saranno scomparsi per sempre.