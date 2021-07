Gli animali luminescenti che non ti aspetti: ecco quelli più curiosi di tutti

Quando pensiamo ad "animali luminosi" è difficile non immaginarsi immediatamente le famose e tanto apprezzate lucciole, piccoli coleotteri in grado di emettere una vera e propria radiazione luminosa. In realtà, la Natura ci ha insegnato che vi sono molte altre specie in grado di farlo, ed eccovi quelle più sorprendenti.

Le famose "chemiluminescenza", "fosforescenza" o "bioluminescenza" (tutte diverse tra loro), sebbene possano sembrare piuttosto rare, in realtà sono qualità più diffuse di quanto si creda, soprattutto tra gli animali notturni o tra le specie aquatiche che vivono negli abissi marini. Ci sono però alcuni insetti e animali con queste abilità che spesso vengono ignorati o che sono poco conosciuti, e noi siamo qui per rendergli giustizia.

Tra le scoperte recenti più sorprendenti vi è senz'altro l'aver notato che il Diavolo della Tasmania ha una forte caratteristica fluorescente: sono in grado infatti di assorbire la luce ultravioletta e di riemetterla in radiazione visibile di colore "blu" durante le ore notturne. Un aspetto non da poco, che ha creato più di qualche grattacapo agli scienziati: fin ad ora infatti non c'è una motivazione precisa sul perché il "diavolo orsino" possegga questa dote. Probabilmente è necessaria per la comunicazione con suoi simili, ma molti studi sono ancora in corso.

Ancor più di recente, nel febbraio 2021, un roditore africano conosciuto come Pedetes capensis è stato catalogato come il primo mammifero non australiano ad essere fluorescente. Sulla pelliccia dei suoi fianchi è stato rilevato un mosaico di segni luminosi, ciascuno composto da elementi organici chiamati porfirine. Ogni individuo ha la sua "trama" nel proprio manto, ma anche stavolta lo scopo di questi è diventato argomento di dibattito tra gli esperti. Alcuni sostengono che potrebbe essere un effetto collaterale insignificante, altri sostengono che sia un modo per riconoscere i membri del proprio gruppo.

Tra le scoperte recentissime degli "animali luminosi" va citato obbligatoriamente anche lo squalo Kitefin, o più precisamente il "Dalatias licha". È qualcosa di sorprendente che un animale di 180 cm di lunghezza possegga la capacità di brillare dato che solitamente è una prerogativa di specie piccole e schive che vivono negli abissi. La scoperta è stata fatta nel marzo 2021, etichettando lo squalo come il vertebrato bioluminescente più grande mai scoperto. Il Kitefin ha diverse parti inferiori bioluminescenti, ma ciò che colpisce è la sua spettacolare pinna dorsale, completamente luminosa.

Sapevate che i Vombati, oltre a fare la cacca cubica, si sono dimostrati biofluorescenti?