Gli animali marini emettono tanti suoni diversi a seconda della situazione

Sono stati registrati i suoni emessi da varie specie di animali marini e si è scoperto che queste specie acquatiche emettono moltissimi suoni e rumori a seconda delle situazioni.

A quanto sembra, il detto “muto come un pesce” non poteva essere tanto sbagliato e lo dimostrano le registrazioni effettuate nel SEA LIFE London Aquarium. A realizzare le registrazioni sottomarine è stato il professor Steve Simpson dell’Università di Exeter, nel Regno Unito. Il professore Simpson ha utilizzato degli strumenti particolari in grado di “ascoltare” le onde sonore che si propagano sott’acqua e, di conseguenza, registrarle. Da queste rilevazioni è emerso che molte specie marine diverse emettono innumerevoli suoni diversi a seconda delle circostanze e che questi suoni risultano importanti per la biologia delle specie che li emettono.

Ma perché un pesce dovrebbe emettere dei suoni sott’acqua? Come ci dice il professor Simpson, i motivi possono essere molteplici: tenere lontani eventuali invasori dal proprio territorio oppure minacciare i predatori, o ancora i suoni emessi possono essere importanti durante il corteggiamento. Gli idrofoni che sono stati usati per registrare questi suoni hanno raccolto moltissimi dati dalle varie specie che vivevano all’interno dell’acquario e non sono mancate le sorprese.

E’ stato, infatti, registrato un suono simile ad un click che veniva emesso da un gruppo di cavallucci marini intenti a divorare con gusto il loro pasto, oppure sono stati ascoltati i suoni di sfida emessi da due gamberi che si stavano fronteggiando per decidere chi dei due avesse diritto alla preda, con tanto di verso particolare emesso dallo sfidante che si è ritirato. Ancora, sono stati registrati dei “ringhi” emessi da un pesce balestra e una incredibile moltitudine di suoni, schiocchi nonché delle specie di gracidii, provocati da circa trecento individui appartenenti alla specie dei pesce pagliaccio. Insomma, anche nel mondo sottomarino la comunicazione risulta estremamente importante per la vita di questi animali.