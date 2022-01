Sappiamo benissimo che gli esseri umani hanno una grande abilità nel far estinguere gli animali; addirittura secondo molti scienziati siamo anche entrati all'interno della sesta estinzione di massa. Tuttavia, gli animali non umani possono portare altri animali all'estinzione?

Possono farlo sì, ma sempre per "colpa" degli umani. Alcune creature, infatti, sono in grado di decimare tantissime specie se gli esseri umani le mettono nel posto sbagliato... diventando invasive, ovvero specie che causano danni ecologici o economici al loro ambiente non nativo. A tal proposito, ecco quali sono le specie invasive più pericolose.

Un esempio di specie invasiva che non vi aspettate è il gatto comune, una creatura che ha contribuito all'estinzione di molte specie di uccelli. I gatti sono la principale causa umana diretta di mortalità degli uccelli negli Stati Uniti e in Canada, secondo quanto affermato dall'American Bird Conservancy. Così com'è facile immaginare, però, se non fosse stato per gli umani, non ci sarebbero stati così tanti gatti nel mondo.

Cosa succederebbe, invece, se gli animali migrassero naturalmente in una nuova area e ne diventano i padroni? Secondo Tim Blackburn, professore di biologia all'Università College London nel Regno Unito, gli animali tendono a disperdersi naturalmente nelle aree vicine, dove i tipi di specie sono generalmente simili e, quindi, rispondono in modo appropriato. "Di solito non ci sono abbinamenti ingiusti", afferma l'esperto.

Blackburn, intervistato da LiveScience, non conosce alcun esempio di "invasione naturale" in cui una specie ne ha consumata un'altra fino all'estinzione. Purtroppo, anche questa volta, la colpa è degli esseri umani quando si verifica un'invasione del genere.