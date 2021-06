Gli animali percepiscono diversamente lo scorrere del tempo? Scopriamolo insieme

Molte sono le domande che ci poniamo quando pensiamo ai nostri amici a quattro zampe o quando pensiamo agli animali in generale, e una delle più gettonate è sicuramente "ma come percepiscono il tempo? Per loro scorre diversamente?" Per scoprire questa affascinante risposta non vi resta che continuare a leggere.

Come sappiamo il tempo è relativo, e già questo basterebbe a rispondere alla nostra domanda, ma gli animali non sanno moltissimo della relatività e della natura dello spazio-tempo, quindi occorre precisare che qui si sta parlando più che altro della "percezione" dello scorrere del tempo, e non del tempo in sé.

Più volte gli scienziati hanno tentato di misurare questa percezione, adoperando diversi tipi di esperimenti. Tra quelli più utilizzati vi è il metodo di mostrare all'animale in esame una serie di impulsi di luce, che lampeggiano sempre più velocemente fino a diventare una luce fissa (rendendo cioè indistinguibile lo stato di transizione da "acceso" a "spento").

Mediante una serie di elettrodi collegati al cervello dell'interessato, è possibile rilevare fin a che punto l'animale è stato in grado di riconoscere la frequenza di lampeggiamento degli impulsi luminosi. Può sembrare non ci sia nessun collegamento tra le due cose ma in realtà, possedere una grande quantità di riflessi, permette al mondo circostante di apparire "al rallentatore", percependo in questo modo un diverso scorrere del tempo.

Diversi studi che hanno impiegato questo tipo di esperimenti hanno confermato che gli animali più piccoli, con un metabolismo più accelerato, possono rilevare frequenze più elevate di luci tremolanti rispetto a quanto avviene invece per animali più lenti e di grossa stazza. Salamandre e lucertole, a quanto pare, percepiscono il tempo più lentamente di cani e gatti, che a loro volta lo percepiscono molto più lentamente rispetto a noi umani.

È del resto una conseguenza fisiologica della loro natura: i loro riflessi e la loro eccezionale attività metabolica sono essenziale per la sopravvivenza e per evitare di venire acciuffati dal primo predatore di passaggio.

Una cosa molto simile capita anche a noi umani quando andiamo a caccia di fastidiose mosche e zanzare. Grazie alla loro vista e ai loro riflessi fulminei, le mosche spesso ci scappano e non è cosa facile riuscire a prenderle al primo colpo (e spesso dobbiamo ricorrere al nostro "ingegno", sfruttando altri strumenti).