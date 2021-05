Gli animali possono avere attacchi di cuore? Vediamo cosa dice la scienza

Negli Stati Uniti ogni anno ci sono all'incirca 805.000 attacchi di cuore. Un numero sicuramente impressionante che fa sorgere una domanda: visto il numero di casi così alto negli esseri umani, anche gli altri animali possono avere attacchi di cuore? Vediamo cosa dice la scienza a riguardo.

La maggior parte degli altri animali sulla Terra non subiscono attacchi di cuore, neanche uno dei nostri parenti viventi più stretti, lo scimpanzé. Possono soffrire certamente di problemi cardiaci, ma gli attacchi di cuore sono rari. "In generale, gli animali non muoiono naturalmente per il tipico attacco di cuore dove si intasano le arterie coronarie negli esseri umani", afferma Philip Gordts, assistente professore dell'Università della California.

"Tutti i cuori dei mammiferi sono molto simili", sottolinea invece Flavio Fenton, professore di fisica presso il Georgia Institute of Technology. "Quindi, la maggior parte dei cuori dei mammiferi, in linea di principio, potrebbe avere attacchi di cuore". Sebbene questi eventi potrebbero teoricamente accadere, per la maggior parte delle volte, non succede.

Gli esseri umani, insomma, potrebbero essere particolarmente inclini agli attacchi di cuore a causa di una mutazione che è unica per gli umani; mutazione che ci impedisce di produrre una particolare molecola di zucchero chiamata Neu5Gc (così come riporta uno studio pubblicato nel 2019 sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences).

Negli animali, quindi, l'attacco di cuore non è comune, anche se - a dirla tutta - pochissimi studi hanno indagato per rispondere alla domanda. "C'è molto poco nella letteratura scientifica sugli attacchi di cuore in tutto ciò che non è mammifero", aggiunge anche Tomasz Owerkowicz, fisiologo dei vertebrati presso la California State University."Puoi osservare che un animale è morto improvvisamente. Ma molto raramente eseguiresti effettivamente l'autopsia e cercheresti ostruzioni nelle arterie coronarie".

Tuttavia, in base ai nostri dati a disposizione, gli animali che potrebbero soffrire più spesso di attacchi di cuore sono gli uccelli e i mammiferi, mentre l'animale più resistente a questi attacchi è il coccodrillo, per via del suo cuore "spugnoso".