Questi animali potrebbero estinguersi per sempre durante la nostra vita

Prepariamoci a molti eventi estintivi in futuro, poiché il clima della Terra sta cambiando in modo irreparabile. I pinguini imperatore, ad esempio, rischiano l'estinzione entro il 2060, secondo quanto ha dichiarato recentemente a Reuters la biologa Marcela Libertelli.

"Le proiezioni [climatiche] suggeriscono che le colonie che si trovano tra le latitudini 60 e 70 gradi scompariranno nei prossimi decenni; cioè nei prossimi 30, 40 anni", ha dichiarato l'esperta. Non si tratta di un'affermazione isolata, poiché molti altri documenti hanno stimato una percentuale del 98% sulla scomparsa di queste creature.

I pinguini imperatore non possono adattarsi facilmente ai cambiamenti climatici a causa del ghiaccio marino. Per riprodursi, infatti, dipendono dalle parti dell'Oceano Antartico che si gelano e dal fatto che il ghiaccio rimanga fino all'estate antartica.

Attualmente è autunno nell'emisfero australe e queste creature stanno appena iniziando a deporre e ad incubare le uova. Nell'attesa, la coppia che farà crescere il pulcino starà in zona fino a quando l'uovo non si schiude. "A dicembre, i pulcini più grandi sono quasi piumati e pronti per andare in mare per la prima volta", continua Libertelli.

Tuttavia, poiché il ghiaccio marino si ghiaccia più tardi, si scioglie prima o si rompe inaspettatamente, i giovani moriranno. "I pulcini senza piume annegheranno e si congeleranno a morte", afferma l'esperta. Ci sono circa 500.000 pinguini imperatore sulla Terra; questo è il più grande gruppo di tutte le specie simili e attualmente sono considerati "quasi minacciati " dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, ma è in atto una proposta per considerali "minacciati".