Ci sono animali che soffrono di insonnia come gli esseri umani?

Non riuscire a dormire è una delle cose più fastidiose che vi potrebbero mai capitare. Non poter chiudere gli occhi, anche quando si è stanchi, è frustrante e sicuramente è una cosa non benefica per l'organismo (visto che aumenta il rischio del diabete di tipo 2). Stiamo parlando dell'insonnia, uno dei disturbi del sonno più comuni.

Oltre a essere un problema comune per le persone, secondo uno studio sembra esserlo anche per alcuni animali. Quindi la domanda adesso sorge spontanea: quali sono le creature che soffrono d'insonnia? In uno studio è stato scoperto che quando i ratti maschi venivano trasferiti dalle loro gabbie individuali in quelle di altri ratti maschi, mostravano quella che assomigliava all'insonnia indotta da stress.

Gli autori di una revisione di modelli animali di disturbi del sonno, però, hanno notato che non è chiaro se questi animali stiano tentando di dormire e non ci riescano. Esaminare qualcosa del genere non è per niente semplice, poiché l'insonnia coinvolge una componente soggettiva (meglio valutata facendo delle domande sul proprio sonno) che crea ovvie sfide quando viene considerata in animali non umani.

Inoltre i modelli di sonno negli animali sono diversi in ciascuna specie, ma fortunatamente sono ciclici e hanno gli stessi stadi di sviluppo per età. Modelli di sonno anormali sono stati scoperti solo negli animali domestici, come ad esempio nei cani e nei gatti. Nei compagni più antichi degli esseri umani questa malattia è chiamata narcolessia e tutti i suoi sintomi erano identici a quelli nostri.