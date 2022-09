Quali animali sopportano meglio i cambiamenti climatici? La risposta non è scontata

Quali sono secondo voi gli animali che più di tutti riescono a far fronte agli estremi cambiamenti climatici? Un nuovo studio pubblicato su eLife ha tentato di rispondere.

Come tutti sappiamo i cambiamenti climatici stanno provocando un aumento sostanziale di eventi estremi e dannosi. Si passa infatti dalla siccità che la Cina contrasta "creando" della pioggia, alle alluvioni improvvise. Una ricerca condotta dalla "University of Southern Denmark" ha focalizzato l'attenzione su 157 specie di mammiferi e per ognuna di queste è stato valutato il rapporto tra le fluttuazioni nella popolazione e l'intensità di determinati eventi atmosferici estremi.

Il team ha rivelato che i mammiferi di piccole dimensioni e che producono una maggiore prole sono solitamente maggiormente segnati dagli eventi climatici, a differenza di quelli più grossi e che fanno pochi figli, che sembrerebbero "proteggersi" meglio. Rinoceronti, orsi, elefanti sono quelli che sopportano quindi meglio il clima estremo.

Questo perché hanno la possibilità di dedicarsi e di concentrare tutte le proprie energie su un singolo cucciolo e in molti casi, aspettare che passi l'emergenza climatica prima di riprodursi. D'altra parte, gli autori dello studio sottolineano come non sia scontata una correlazione tra la specie che sopravvive meno alle condizioni climatiche estreme ed il rischio di estinzione.

Diverse altre variabili influenzano purtroppo tale rischio, che potrebbe essere causato non solo da cambiamenti climatici ma anche dall'inquinamento, dalla caccia, dalla distruzione dell'habitat. L'ultimo esempio di come tali fattori riescano a divenire letali, è rappresentato dal dugongo funzionalmente estinto in Cina.