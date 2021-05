Quali animali sopravviveranno al cambiamento climatico?

I ricercatori della McGill University in Canada, utilizzando il sequenziamento del genoma, hanno dimostrato come alcuni pesci, come lo spinarello, possono adattarsi molto rapidamente ai cambiamenti stagionali estremi.

Gli studi su questo particolare esemplare saranno in grado di aiutare gli scienziati a prevedere il futuro evolutivo di queste popolazioni, grazie alle sue straordinarie capacità, che lo rendono capace di vivere sia in acqua salata che dolce e sotto un'ampia gamma di temperature, in base alle condizioni dell'habitat.

Lo scopo della ricerca è stato quello di comprendere la sequenza di eventi che hanno portato all'adattamento di questa particolare specie, seguendo la teoria di Darwin secondo cui "gli organismi con geni che favoriscono la sopravvivenza e la riproduzione, tenderanno a lasciare più prole rispetto ai loro coetanei, provocando un aumento della frequenza dei geni nel corso delle generazioni".

Per studiare questa selezione naturale in azione, i ricercatori hanno quindi monitorato lo spinarello prima e dopo i cambiamenti stagionali nel suo ambiente naturale, sequenziandone il genoma. L'alternanza di inverni umidi ed estati secche hanno comportato cambiamenti drastici nell'habitat e nell'equilibrio chimico delle acque, selezionando solo quei pesci in grado di tollerare una modificazione così rapida dell'ambiente.

Sorprendentemente i ricercatori hanno scoperto prove di cambiamenti genetici, negli spinarelli che si sono adattati, dovuti ai cambiamenti dell'ecosistema e verificatisi in popolazioni indipendenti nel corso di una singola stagione, evidenziando quanto velocemente gli effetti della selezione naturale possano essere rilevati.

I risultati sono importanti perché suggeriscono che potremmo essere in grado di utilizzare le differenze genetiche che si sono evolute in passato quale metodo per prevedere come le popolazioni potrebbero adattarsi in futuro a fattori di stress ambientale come il cambiamento climatico.