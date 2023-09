Uno degli animali più strani al mondo: ecco il calamaro di vetro

Sebbene non si raggiungano le profondità del virus che si trova a 9.000 metri, sotto il nome scientifico di Taonius borealis si nasconde un vero e proprio miracolo della natura. Scopriamo insieme l’incredibile "calamaro di vetro".

Attraverso le immagini diffuse direttamente dal National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), è possibile osservare il bizzarro animale filmato a 700 metri di profondità nei pressi delle Isole Semidi, in Alaska.

Considerando i luoghi decisamente inospitali di cui stiamo parlando, è opportuno sottolineare come in tali condizioni riesca ad arrivare solo l’1% circa della luce esterna. Come ci insegna il pesce completamente cieco, si tratta di un ambiente perfetto in cui trovare animali decisamente peculiari.

Si tratta nello specifico di un cefalopode quasi totalmente trasparente, caratteristica che gli dona il particolare soprannome. Osservando ad esempio il filmato, è possibile notare addirittura gli organi interni dell’animale, oltre che i fotofori situati negli occhi utili a produrre della luce.

Inoltre, è presente e ben visibile un organo di colore rosso, che gli stessi scienziati ritengono essere parte dell’apparato digestivo: "Al centro del calamaro è la sua ghiandola digestiva, affiancata ai lati da due organi bianchi a forma di mezzaluna, che sono le branchie del calamaro".

Si tratta comunque di minuscoli calamari, con dimensioni massime pari a circa 45 centimetri di lunghezza. L’alimentazione invece, segue ovviamente quella dei suoi "cugini" più grandi: piccoli pesci e gamberetti su tutti.

A quanto pare, il calamaro vampiro non è l'unico calamaro realmente particolare esistente. Chissà quali altre sorprese ci riservano ancora i nostri abissi.