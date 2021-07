Che animali vedi in questa illusione ottica? Un'anatra o un coniglio?

Le illusioni ottiche sono il metodo migliore per mandare il nostro cervello "KO" nel modo più naturale possibile. Per questo motivo oggi vi mostreremo la famosissima illusione anatra-coniglio che diventò famosa nel 1892 e, così come suggerisce il nome, raffigura sia un'anatra che un coniglio allo stesso tempo.

Non ci credete? Bene, se nell'immagine (che potrete trovare in calce alla notizia) vedete un'anatra, provate a concentravi sul suo becco e pensate a quest'ultimo come a delle orecchie da coniglio. Se invece vedete un coniglio, pensate alle sue orecchie come un becco di anatra. In questo moto, nella stessa immagine, noterete due figure differenti.

Ovviamente l'immagine è composta da un solo soggetto che può essere interpretato percettivamente o come un coniglio o come un'anatra. Il soggetto che viene visto per prima tende a cambiare da persona a persona e può essere correlato a fattori sociologici, biologici e psicologici. Gli svizzeri, ad esempio, tendono a vedere un coniglio durante il periodo pasquale e un uccello/anatra verso ottobre.

L'illusione ottica in questione venne commentata perfino dal filosofo Ludwig Wittgenstein, che la utilizzò come esempio per distinguere la percezione dall'interpretazione. Insomma, sicuramente un'immagine che può sembrare banale, ma che mostra il fantastico (e misterioso) funzionamento del nostro cervello.

Voi cosa avete visto prima: un'anatra o un coniglio?